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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz var

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede Müslüman düşmanlığı sorunun olduğunu söyledi.

Erbil Başay  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz var

Berlin

Faeser, bugün düzenlenen Almanya İslam Konferansı'nda, haziranda "Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu" tarafından yayınlanan raporun ülkedeki iki kişiden birinin "Müslüman düşmanlığı" içeren ifadeleri onayladığını ortaya koyduğunu belirtti.

"Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz da var." diyen Faeser, Müslümanlara yönelik saldırıların raporda resmi rakamların gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu varsaydıklarını belirtti.

Faeser, bu bağlamda Müslüman karşıtlığının belgelenmesine ilişkin olanakların ve danışma merkezlerin artırılacağını kaydetti.

"İnsan düşmanlığının diğer biçimlerine sıfır tolerans gösterilmeli"

Müslüman düşmanlığından etkilenenleri daha fazla koruma ve destekleme imkanlarını da artıracaklarını aktaran Faeser, "Almanya'daki pek çok Müslümanın günlük hayatta Müslüman karşıtı saldırılarının kurbanı olma tehdidi gerçektir. Bunun güvenlik duygusu açısından korkunç sonuçları var. Bunu kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Almanya'da her insanın güven içinde yaşama hakkı bulunduğunu vurgulayan Faeser, "Müslüman karşıtlığına, aşırı sağcılığa, Yahudi karşıtlığına, ırkçılığa ve insan düşmanlığının diğer biçimlerine sıfır tolerans gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşırı sağcılık hepimiz için büyük tehditlerinden biri"

Toplumun bölünmemesi gerektiğini vurgulayan Faeser, "Aşırı sağcılık hepimiz ve demokrasimiz için en büyük tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Bunun tehdit potansiyellerini çok ciddiye almalıyız." diye konuştu.

Bakan Faeser, Orta Doğu'daki ihtilafın Alman sokaklarına yansımaması gerektiğini ifade ederek, ihtilafın ülkelerinde şiddete dönüşmesini önlemek için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Müslüman düşmanlığı ve göç toplumundaki antisemitizm ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin önemli konular olduğunu aktaran Faeser, İsrail'in güvenliğini korumak, antisemitizmle mücadele etmek ve ülkede Yahudileri korumak Almanya'nın devlet meselesi olduğunu söyledi.

Antisemitizme karşı birlikte mücadele verilmesini isteyen Faeser, bu bahane ile Müslümanlara karşı bir hava oluşturulmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Faeser, Müslüman derneklere de antisemitizmle mücadeleyi görünür şekilde sürdürme çağrısında bulundu.

Bu yılki Almanya İslam Konferansı "Toplumsal barış ve demokratik uyum: Toplumsal bölünme zamanlarında Yahudi karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığıyla mücadele" başlığı altında düzenlendi.

İki gün sürecek konferans kapsamında çeşitli paneller düzenlenecek.

Almanya İslam Konferansı 2006'da hayata geçirilerek Alman hükümeti ile Müslümanlar arasında işbirliği ve diyaloğun artırılması hedeflenmişti.


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