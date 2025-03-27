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Dünya

Almanya, hızlı ve kararlı hareket edebilen bir Avrupa Birliği istiyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, hızlı ve kararlı hareket edebilen bir Avrupa Birliği'ne (AB) ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Almanya, hızlı ve kararlı hareket edebilen bir Avrupa Birliği istiyor

Berlin

Pistorius, başkent Berlin'de düzenlenen Europe 2025 konferansında yaptığı konuşmada, "Uluslararası düzenin giderek zayıfladığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle hızlı, kararlı ve merkezde hareket edebilen bir Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var." dedi.

Almanya'nın güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya hazır olduklarını aktaran Pistorius, "Savunmamızı güçlendirmek için hızlı, koordineli ve şeffaf bir şekilde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Avrupa savunmasının yeniden yapılandırılmasında üç konuya dikkati çeken Pistorius, bunların savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesi ve AB içinde savunma sanayisi için standartlaştırılmış bir sertifikasyon prosedürü olduğunu kaydetti.

Söz konusu konuların hayata geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini belirten Pistorius, "Avrupa'nın ne dışarıdan ne de Avrupa topluluğu içinden zayıflatılmasına ya da yok edilmesine izin vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes ve hatta barışa gerçek bir ilgi göstermediğini sözlerine ekledi.

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