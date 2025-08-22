Dolar
41.02
Euro
47.65
Altın
3,324.64
ETH/USDT
4,254.00
BTC/USDT
112,380.00
BIST 100
11,308.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkati çekerek yardım sağlanması için İsrail'e çağrıda bulundu

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dair "bir şüphe" olmadığını bildirerek, İsrail'e Filistinlilerin yaşadığı açlığın durdurulması için savaştan harap olmuş bölgeye yeterli yardım sağlaması konusunda çağrıda bulundu.

Mesut Zeyrek  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkati çekerek yardım sağlanması için İsrail'e çağrıda bulundu

Köln

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de açlık olduğuna dair şüphe yok ve biz de gelen bu haberleri yeni duyduk." dedi.

Hinterseher, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, İsrail'in kısıtlamaları ve askeri saldırılarının Gazze'de ilan edilen kıtlığa doğrudan neden olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözcü ayrıca, Almanya olarak Gazze Şeridi'ndeki kıtlık konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, İsrail'i "bölgeye yeterli insani yardım ulaştırmaya" çağırdıklarını ifade etti.

Gazze'de yardımlara erişimin artırılması çağrısı

Öte yandan basına konuşan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan, IPC raporunun Gazze'deki felaket durumunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Radovan, Gazze Şeridi'nde yaşanan felaket ve ilan edilen kıtlığa dikkati çekerek, Gazze'de yardımlara erişimin önemli ölçüde artırılması çağrısında bulundu.

Alman Bakan, "Giderek daha fazla insan, özellikle de çocuklar, gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. Kıtlık tamamen insan kaynaklı." dedi.

Radovan, "Bu böyle devam edemez. Yardım malzemelerine erişimde bir miktar iyileşme olsa da, IPC raporu bunun yeterli olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Derhal bir ateşkes gerekiyor ve aynı zamanda Hamas rehineleri derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
DSÖ ve WMO, aşırı sıcakların işçiler üzerindeki riskleri konusunda uyardı
DMM'den, Japon sosyal medya fenomeninin "oturma izni başvurusuna" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması

Benzer haberler

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkati çekerek yardım sağlanması için İsrail'e çağrıda bulundu

Almanya, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkati çekerek yardım sağlanması için İsrail'e çağrıda bulundu

Köln, Middlesbrough'dan Rav van den Berg'i kadrosuna kattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet