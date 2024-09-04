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Dünya

Almanya, elektrikli araçlar için vergi indirimi ile emeklilik reformunu kabul etti

Almanya'da Bakanlar Kurulu, elektrikli otomobillerin azalan satışlarını hızlandırılmış amortisman uygulamasıyla canlandırmak için vergi indirimini ve geç emekliliği teşvik edecek emeklilik reformunu onayladı.

Bahattin Gönültaş  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Almanya, elektrikli araçlar için vergi indirimi ile emeklilik reformunu kabul etti

Berlin

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmek için vergi indirimine Bakanlar Kurulunun onay verdiği duyuruldu.

Alman hükümetinin geçen yıl elektrikli araçlar için yeşil dönüşümüne yönelik teşvikleri sona erdirdikten sonra hazırladığı kanun taslağına göre, şirketler yeni satın aldıkları elektrikli ve nitelikli sıfır emisyonlu araçların değerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını satın aldıkları yıl vergi faturalarından düşebilecek.

Hükümet, vergi indiriminin 2024-2028 arasında hazineye yıllık ortalama 465 milyon avroya mal olunacağını hesaplıyor.

Bu ay parlamentoya sunulacak taslakta, şirketlerde elektrikli araç ödeneğinin kullanım sınırı 70 bin avrodan 95 bin avroya yükseltildi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünkü kararlar aynı zamanda Almanya'yı bir e-mobilite merkezi olarak güçlendirmeye yönelik büyüme girişiminin iki önemli tedbirini de hayata geçirmektedir." ifadesini kullandı.

Geç emekliliği teşvik edecek emeklilik reformu da onaylandı

Öte yandan, Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu, ekonomide büyümeyi artıracak önlemlerin bir parçası olarak daha geç emekliliği teşvik edecek emeklilik reformunu da onayladı.

Reform kapsamında, emeklilik başlangıcını erteleyen ve en az 12 ay boyunca istihdam edilen herkes, kaybedilen emeklilik ödemelerine eşdeğer bir defaya mahsus ödeme alacak.

2030’de Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da istihdam edilen nüfusun 2010’a kıyasla 6,3 milyon kişi azalacağı tahmin ediliyor.

Ülkede şu anda ortalama 65,8 olan yasal emeklilik yaşının 2031’de 67'ye çıkarılması planlanıyor.

Alman hükümeti ayrıca, jeotermal enerjinin genişlemesini sağlamak için santraller, ısı pompaları ve ısı depolama sistemleri için onay prosedürlerini hızlandırma planını da onayladı.

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