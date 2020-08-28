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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm acil hedefimiz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz’de doğrudan görüşmeler bağlamında diplomatik bir çözümün en acil hedefleri olduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 28.08.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm acil hedefimiz

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'de iki gün süren gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla AB-Türkiye ilişkilerini de ele aldıklarını anlatan Maas, bu ilişkilerin Doğu Akdeniz’deki mevcut gelişmeler sebebiyle zorlu olduğunu ifade etti.

Mass, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Doğrudan görüşmeler bağlamında diplomatik bir çözüm en acil hedefimiz olmaya devam ediyor. Bu şekildeki yapıcı diyaloğu desteklemeye hazırız. Bunu da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu tehlikeli krizden tek çıkış yolunun yapıcı diyalog olduğunu belirten Mass, "Diplomasiye fırsat vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Maas, toplantıda, uluslararası hukukla ilgili sorunların açıklığa kavuşturulması için uluslararası mahkemeye sunulması hususunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Bakan Maas, AB devlet ve hükümet başkanlarının, AB-Türkiye ilişkilerini görüşmek amacıyla eylül sonunda bir araya geleceğini hatırlattı.

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