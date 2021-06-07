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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'de dış politika kararlarında oy birliği ilkesinin kaldırılmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği’nde (AB) dış politika kararlarında oy birliği ilkesinin kaldırılmasını talep etti.

Erbil Başay   | 07.06.2021
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB'de dış politika kararlarında oy birliği ilkesinin kaldırılmasını istedi

Berlin

 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çevrim içi düzenlenen Alman Büyükelçileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AB dış politikasının, veto edenler tarafından felç edilerek daha fazla rehin tutulmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Bunu yapanların Avrupa'nın birlikteliğini riske attığını belirten Maas, "Bundan dolayı açık bir şekilde şunu söylemek gerekir; veto kaldırılmalı." dedi.

Maas, bu konunun "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" tartışmalarında önemli bir madde olacağını kaydetti.

AB, oy birliği ilkesi sebebiyle geçmişte bazı konularda net bir pozisyon alamadı veya kararlar ertelenmek zorunda kaldı.

Son olarak Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail'in saldırıları konusunda AB'de ortak açıklama yapılamamıştı.

Daha önce de Polonya ile Macaristan, oy birliği gerektiren bütçe ve kurtarma programını uzun süre veto etmiş, ardından Almanya'nın yürüttüğü müzakereler sayesinde oy birliği sağlanmıştı.

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