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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’yı destekleme konusunda uzun zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Erbil Başay   | 01.06.2022
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var

Berlin

Baerbock, Federal Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejisini değiştirdiğini savunan Baerbock, "İlk başta çok hızlı şekilde yürüyüp Ukrayna'yı alacağını düşündü. Sonra her şey bitecekti. Neyse ki bu başarılı olmadı. Bu yüzden (Putin), şimdi Ukrayna'yı destekleyen bizden daha fazla uzun soluğa sahip olduğuna güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Barbock, Ukraynalıların üzerine bombalar yağdığını, Rus birliklerinin şehir ve köyleri yerle bir ettiğini belirterek, "Çünkü bu yeni bir strateji. Önce füzeler geliyor ardından topçu birliklerle birlikte uçaklar ve daha sonra her şey düzlendiğinde tanklar giriyor. Bu, yeni bir yıkım dalgası. Bu, Donbas’ta medeniyetin yok olması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bunu görmezden gelmediklerini ve Ukrayna’yı silahlarla desteklediklerini vurgulayan Baerbock, "Ukrayna'yı desteklemede uzun soluğa ihtiyacımız var. Daha fazla silah sevkiyatına ihtiyaç var." dedi.

Almanya’nın şimdi "Iris-T" tipi bir hava savunma sistemini Ukrayna’ya vereceğini aktaran Baerbock, bu modern sistemin teslimatının birkaç ay süreceğini belirtti.

Baerbock, Ukrayna halkını ellerinden geldiğince savunacaklarını kaydetti.

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