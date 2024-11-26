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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Alman hükümeti yasalara uyar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." dedi.

Mesut Zeyrek  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Alman hükümeti yasalara uyar

Nordrhein-Westfalen

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." dedi.

Bakan Baerbock, İtalya'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere açıklamada bulundu.

UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendiren Baerbock, "Yargının bağımsızlığı geçerlidir ve bu davada bu adımı şimdi atmaları için yeterli kanıt olduğu sonucuna varılmıştır. Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." ifadesini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Baerbock, diğer G7 dışişleri bakanlarıyla, farklı uluslararası konuların yanı sıra mahkeme kararıyla ve Netanyahu'nun yurt dışına seyahati sırasında olası tutuklanmasıyla nasıl başa çıkılacağı konusunu tartıştı.

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