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Dünya

Trump'ın Orta Doğu turunda İsrail'i atlamasının ardından Vance'in de bu ülkeyi ziyaret etmeyeceği belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihleri arasındaki Orta Doğu turunda İsrail'i ziyaret etmemesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Vatikan sonrası bu ülkeyi ziyaret etmeyeceği belirtildi.

Faruk Hanedar  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Trump'ın Orta Doğu turunda İsrail'i atlamasının ardından Vance'in de bu ülkeyi ziyaret etmeyeceği belirtildi

Kudüs

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Vatikan ziyaretinin ardından İsrail'e uğramayacak.

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Kanal 12 televizyonu, Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine ABD heyetine başkanlık etmek üzere katılacak olan Vance'in, buradan İsrail'e geçebileceğini aktardı.

Bu ziyaretin ABD-İsrail ilişkilerinde sorun olduğuna dair yorumlara bir cevap niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Buna karşın, İsrail basını kısa bir süre sonra, Vance'in Vatikan'dan ABD'ye döneceğini yazdı.

Israel Hayom gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Vance'in İsrail'i ziyaret edeceği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve Vatikan sonrası başka bir uluslararası seyahat planlanmadığı aktarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in pazartesi günü ABD'ye döneceği belirtildi.

Trump ile Netanyahu arasında sorun olduğu iddiası

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği" şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.

Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.

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