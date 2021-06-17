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Dünya

Almanya’da polis aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya zor kullanarak girdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen ve yangın denetimine izin verilmeyen binaya polis zor kullanarak girdi.

Cüneyt Karadağ   | 17.06.2021
Almanya’da polis aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya zor kullanarak girdi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Radikal sol gruplar, uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain semtinde bulunan Rigaer Caddesi 94 numaralı binada yangın denetimi yapılmasını engellemek istedi.

Polis, aşırı solcu grupların bina girişine kurduğu barikatı elektrikli testere kullanarak kaldırırken, bu gruplar barikatı kaldıran polise boya ve yangın söndürme cihazlarıyla saldırdı.

Saldırının ardından polis zor kullanarak binaya girdi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, bina içinde hala birçok engel ve barikat bulunduğu, bu nedenle adım adım ilerleyebildikleri ifade edildi.

Binada keşif yapacak memurun ise yaşanan olaylardan dolayı binaya girmek istemediği öğrenildi.





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