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Dünya

Almanya’da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Almanya’da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle enerji kesintileri yaşandı, buzlanma sonucu çok sayıda trafik kazası meydana geldi, araçlar yolda mahsur kaldı.

Erbil Başay  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Almanya’da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Berlin

Ülkenin birçok bölgesinde devam eden kar yağışı, özellikle Hessen eyaletinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Rheingau-Taunus-Kreis Bölgesi İtfaiye Şefi Michael Ehresmann, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, itfaiye erlerinin gün boyu görevde olduğunu belirterek, Kiedrich ile Hausen vor der Höhe beldeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı sebebiyle yaklaşık 30 aracın mahsur kaldığını kaydetti.

Ehresmann, devrilen ağaçlar nedeniyle araçlardan kurtarılan 100 kişinin salona yerleştirildiğini ancak burada da elektriğin kesildiğini bildirdi.

Bad Schwalbach beldesinde de 30 öğrencinin okulda mahsur kaldığı bilgisini paylaşan Ehresmann, ebeveynlerinin çocuklarını okuldan alamadığını, otobüslerin de çalışmadığını ifade etti.

Ehresmann, hayati tehlike nedeniyle vatandaşlara araç kullanmamaları çağrısında bulundu.

“Ağaçlar kibrit gibi devriliyor. ” ifadesini kullanan Ehresmann, olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kara yollarında buzlanmadan dolayı çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği, B445 numaralı kara yolunda Wiesbaden ile Naurod şehirleri arasında 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğunun oluştuğu bildirildi.

Koblenz Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rheinland-Pfalz eyaletinde iki otomobilin çarpışması sonucu 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 69 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Wiesbaden İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre de bölgedeki birçok cadde ve kara yolu trafiğe kapatıldı, Hessloch ve Kloppenheim ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, gelecek günlerde kar yağışının süreceği, özellikle ülkenin orta kesimlerinden doğuya doğru düşük seviyede kar yağışının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

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