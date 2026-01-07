Dolar
Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Trabzon Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Alman basını, Berlin'de on binlerce kişinin günlerdir elektriksiz bırakılmasını eleştirdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de günlerdir aralıksız devam eden ve on binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintisi, Alman basınında eleştiri konusu oldu.

07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Alman basını, Berlin'de on binlerce kişinin günlerdir elektriksiz bırakılmasını eleştirdi

Burgenland

Berlin’de Lichterfelde Elektrik Santrali’ne giden elektrik kablolarına 3 Ocak’ta düzenlenen saldırının ardından, başkentte on binlerce hane elektrik kesintisi nedeniyle mağdur oldu.

Günlerdir süren çalışmalara rağmen elektriğin hala sağlanamaması, Alman basını tarafından eleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tageszeitung (Taz) gazetesinde yayımlanan bir makalede, kesintinin sadece varlıklı kesimi etkilemediği belirtilerek "Yoksullar spor salonlarında yatmak zorunda kalırken zenginler otellerde süit odalar tuttu. Ekonomik olarak dezavantajlı kesim, banliyölerin çalışmaması nedeniyle mağdur oldu, varlıklı kesim araçlarıyla seyahat etmeye devam edebildi." ifadeleri kullanıldı.

Welt gazetesinin haberinde, başkentte binlerce kişinin kar ve dondurucu soğuklarla yeni yılın ilk haftasına elektriksiz başlamak zorunda kaldığı, çok sayıda okulun da geçici süreliğine kapatıldığı kaydedildi.

Haberde, "yetkililere yönelik hayal kırıklığının giderek arttığı" vurgulandı.

Bild gazetesinin haberinde ise kesintinin yaşandığı bölgede trafiğin hala polisin yaptığı işaretlerle düzenlendiği belirtildi.

Haberde, trafik ışıklarının çalışmamasından dolayı kentte trafik sorununun da yaşandığına dikkat çekildi.

Öte yandan Alman basınında, başkentteki elektrik altyapısı güvenliğinin yetersiz olduğuna vurgu yapıldı.

Die Zeit gazetesinin haberinde, "Almanya'nın başkentinin bir kısmı felaket bölgesine dönüştü" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, on binlerce hanenin elektriksiz kaldığı saldırı nedeniyle bir bakımevindeki solunum cihazlarının arızalanma riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Berliner Morgenpost gazetesinde ise Berlin, afetlere karşı önlemler konusunda "yetersiz" olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Haberde, yetkililerin reaksiyon vermekte çok geç kaldığına işaret edilerek elektrik kablolarına yapılan saldırının ihbar edilmesinden ancak 13 saat sonra bir kriz ekibinin toplandığı aktarıldı.

Berlin İtfaiye Sendikası Başkan Yardımcısı Manuel Barth, gazeteye yaptığı açıklamada, "Afet durumunda kimin ne yapacağına dair net bir sorumluluk olmadığını" söyledi.

Haberde ayrıca, kasım ayında sunulan bir raporda Berlin'in afet koruma durumunun "endişe verici" olduğunun ifade edildiği kaydedildi.

3 Ocak'taki saldırı

Berlin’de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektriksiz kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, Berlin’de elektrik kablolarına yapılan saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

