Dünya

Almanya'da şirket iflasları 2005’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Geçen yıl 17 bin 605 şirket iflas ederken, yaklaşık 170 bin istihdam etkilendi.

Bahattin Gönültaş  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Almanya'da şirket iflasları 2005’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Berlin

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının geçen yıl 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

IWH, Almanya’da Aralık 2025 ve 2025 yılı geneline ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya’da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 artarak 1.519’a yükseldi.

IWH'nin açıklamasında, Almanya'da aralıktaki iflas sayısının 2016-2019 yılları arasındaki aralık ayı ortalamasına (Kovid-19 pandemisi öncesine) kıyasla yüzde 75 daha fazla olduğu belirtildi.

Geçen yılın tamamında ise 17 bin 605 şirket iflas ederken, yaklaşık 170 bin istihdam etkilendi. Geçen yıl iflas eden şirket sayısının 2005'ten beri en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Enstitüsünün açıklamasında, "2009 küresel finansal kriz sırasında bile bu rakam yaklaşık yüzde 5 daha düşüktü." denildi.

Almanya'daki mevcut ekonomik zorlukları yansıtıyor

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılki yüksek iflasın Kovid-19 pandemisi ve yıllarca süren düşük faiz politikalarının telafi edici etkileriyle açıklanamayacağını belirtti.

Müller, "Aşırı düşük faiz oranları ve kapsamlı devlet yardımları, başlangıçta yıllarca iflasları önlemişti. Faiz oranlarındaki artış ve kamu sübvansiyonlarının kaldırılması 2022'den itibaren telafi edici etkiler oluşturmuş olsa da, bu telafi edici etkiler muhtemelen şu anda ivme kaybetti. Şu anda yüksek olan iflas rakamları, Almanya'daki mevcut ekonomik zorlukları giderek daha fazla yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı.

Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde sıfır olarak açıklanan büyüme rakamıyla teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

