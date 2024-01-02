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Dünya

Almanya’da aşırı sağcı AfD partisinin üye sayısı bir yılda yüzde 37 arttı

Almanya’da İslam karşıtı aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin üye sayısının bir yılda yüzde 37 arttığı bildirildi.

Erbil Başay  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Almanya’da aşırı sağcı AfD partisinin üye sayısı bir yılda yüzde 37 arttı

Berlin

AfD’den yapılan açıklamada, partinin üye sayısının 40 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada, AfD'nin toplam 40 bin 131 üyeye ulaştığı belirtilerek üye sayısının geçen yıla göre yüzde 37 arttığı ifade edildi.

2021’de yapılan genel seçimlerde yüzde 10,3 oyla Federal Meclise giren AfD, son dönemde çeşitli kamuoyu şirketlerinin yaptığı anketlerde yüzde 21-23 bandındaki oy oranıyla, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) ardından ülkede ikinci büyük parti olarak öne çıkıyor.

Civey araştırma şirketinin Saechsiche Zeitung gazetesi için Eylül 2024’te Saksonya eyaletinde düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerine ilişkin yaptığı ankete göre AfD, Saksonya eyaletinde yüzde 37 oyla birinci sırada yer alıyor.

Ankette, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 33 ile ikinci sırada bulunuyor.

Thüringen ve Brandenburg’da Eylül 2024’te eyalet meclisi seçimleri yapılacak. Araştırmalar, AfD'yi bu eyaletlerde birinci sırada gösteriyor.

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