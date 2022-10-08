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Dünya

Almanya’da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti

Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), başkent Berlin’de hükümetin enerji politikasını protesto etti.

Erbil Başay   | 08.10.2022
Almanya’da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Federal Meclis önünde toplanan binlerce AfD taraftarı parti temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, üzerinde “Önce ülkemiz”, “soğuk odalar yerine sıcak bir sonbahar”, “Amerika evine git, önce ülkemiz”, “Kim üşümek istemiyorsa, silah sağlamamalı”, “Siz devlet düşmanısınız” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemde “(Almanya Başbakanı Olaf) Scholz gitmeli”, “Bizim sokaklar bizim ülkemiz”, “Direniş” ve “Ülkeyi sevmeyen terk etsin” şeklinde sloganlar atıldı.

AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla burada yaptığı konuşmada, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını isteyerek, “Rusya'dan ucuz gaz alırsak gaz fiyatı normale döner.” dedi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in istifa etmesini isteyen Chrupalla, “Habeck Rusya’ya ekonomik savaş açtı.” ifadesini kullandı.

Chrupalla, aslında Habeck’in kendi halkıyla savaştığını savunarak, Yeşiller Partisinin ülkenin fakir ve zayıf olmasını istediğini ileri sürdü.

Rusya bayraklarının da taşındığı gösteriye bazı AfD’li milletvekilleri de katıldı.

Öte yandan AfD’nin düzenlediği gösteriye sol gruplar, sendikalar ve sivil toplum kuruşlarından oluşan inisiyatif karşıt gösteriler yaptı.

AfD’nin yürüyüş güzergahında oturma eylemi yapmak isteyenlere polis müdahale etti.

Alman medyasında gösteri sırasında gazetecilere saldırıldığı bilgisi yer aldı.

Berlin polisi AfD’nin gösterisine 8 bin, karşıt gösterilere yaklaşık 1400 kişinin katıldığını bildirdi.

Gösterilerde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, Başbakanlık Binasının da atlı polislerle korunduğu görüldü.

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