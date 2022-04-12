Dolar
14.59
Euro
15.82
Altın
1,973.89
ETH/USDT
3,024.80
BTC/USDT
39,950.00
BIST 100
2,463.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de istenmediği için ziyarette bulunamadığını söyledi.

Cüneyt Karadağ, Erbil Başay   | 12.04.2022
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

Berlin

Steinmeier Varşova'da yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini belirtti.

Steinmeier Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirterek, "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bu Kiev de istemedi." dedi.

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.

Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 826'ya çıktı
Kovid-19 ilacı 'molnupiravir'in kullanıldığı hasta grupları genişletildi
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, istenmediği için Kiev'e gitmediğini söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin’in savaş suçlarından yargılanmasını istedi