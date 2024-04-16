Dolar
32.51
Euro
34.65
Altın
2,376.01
ETH/USDT
3,076.60
BTC/USDT
63,118.00
BIST 100
9,601.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 22-24 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Mesut Zeyrek  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Köln

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretle iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamak, özellikle de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenlinin yaşam hikayeleri ve başarı öykülerini takdir etmek istediği ifade edildi.

Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin, 23 Mayıs'ta 75. yılını kutlayacak günümüz Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek haftaki ziyaretin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Steinmeier'in, 22-24 Nisan'daki ziyaretinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesinin beklendiği ziyarette, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Steinmeier'in ayrıca çeşitli etkinlikler çerçevesinde iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, gezisinin ikinci gününde, depremzedeler için sığınma evini ve inşasını Almanya'nın desteklediği Gaziantep'te bir okulu ziyaret edeceği ve burada 23 Nisan kutlamalarına katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyareti planlanan Steinmeier, Anıtkabir'i de ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı
Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde yurt genelindeki trafik kazalarında 75 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Nemrut Dağı'nda turizm sezonu açıldı

Kırşehir'deki Japon Bahçesi bayram tatilinde 14 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatilinde 100 bin kişiyi ağırladı
Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı

Göbeklitepe, bayram tatilinde 55 bin 573 ziyaretçiyi ağırladı
Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu

Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet