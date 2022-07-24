Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,610.50
BTC/USDT
22,777.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst'in çöpe attığı gizli G7 Zirvesi belgeleri, çiftin komşuları tarafından çöpte bulundu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 24.07.2022
Almanya Başbakanı Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Ankara

Spiegel dergisinin haberine göre, Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanı Britta Ernst, Scholz'un işleriyle alakalı bazı müsvedde ve kağıtları çöpe attı.

Atılanlar arasında, "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırılan ve G7 ülkelerinin liderleri ile eşlerinin özellikleriyle ilgili belgeler de yer alıyordu.

Ernst'in çöpe attığı belgeler, komşuları tarafından bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, derlediği bu belgeleri "özel-yalnızca resmi kullanım için" olarak sınıflandırdığı için Ernst'in bunları gereği gibi imha etmeden çöpe atma hakkı bulunmuyor.

Gizli belgelerin katı kurallara tabii tutulduğu Almanya'da, "resmi kullanım içindir" kaşesi bulunan belgelerin, içerikleri fark edilmeyecek ve kurtarılamayacak şekilde imha edilmesi gerekiyor.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, 26-28 Haziran tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı
Rasim Özdenören son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ebru Gündeş'e taziye telefonu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Yunanistan'ın Türk Azınlığa ayrımcılığını rakamlarla gösterdi

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Almanya Başbakanı Scholz'un eşinin çöpe attığı gizli belgeleri komşuları buldu

Alman hükümeti Rus gazı ithalatı yapan Uniper şirketinin kurtarma planını kabul etti

Aile ataşelikleri, Türk nüfusun yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinde de yaygınlaştırılacak

Almanya Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının siyasi sonuçları konusunda uyardı

Almanya Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının siyasi sonuçları konusunda uyardı
Almanya'dan Duhok'taki saldırıya kınama

Almanya'dan Duhok'taki saldırıya kınama
Almanya Dışişleri Bakanı, Lavrov'un açıklamalarının propaganda olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı, Lavrov'un açıklamalarının propaganda olduğunu söyledi