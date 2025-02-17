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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesini tartışmanın "erken" olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesini tartışmak için “erken ve yanlış zaman" olduğunu belirtti.

Cüneyt Karadağ  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesini tartışmanın "erken" olduğunu söyledi

Berlin

Başbakan Olaf Scholz, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa liderlerinin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Scholz Ukrayna için bir güvenlik garantisi verilmesi durumunda ülkesinin asker göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda bu tartışmayı yapmak için tamamen erken ve tamamen yanlış bir zaman. Hatta bu tartışmalar beni biraz rahatsız ediyor. İnsanlar, Ukrayna'nın evet demediği ve masaya oturmadığı, gerçekleşmemiş barış görüşmelerinin sonuçları ve olası sonuç varyantları hakkında Ukrayna üzerinden konuşuyorlar. Açıkça ve dürüstçe söylemek gerekirse bu son derece uygunsuz."

Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilecek olan müzakerelere atıfta bulunan Scholz, "Sonucun ne olacağını bile bilmiyoruz. Benim bakış açıma göre, uluslararası barış gücünden başka şeylere kadar pek çok farklı şey tartışılıyor. Dolayısıyla bunun yanlış zamanda ve yanlış konuda yapılan uygunsuz bir tartışma olduğu bana göre oldukça açık. Henüz barışta değiliz ama Rusya tarafından acımasızca yürütülen ve hiç düşünülmeden ilerletilen bir savaşın ortasındayız. Bence can alıcı nokta da bu." diye konuştu.

Avrupa ile ABD arasında güvenlik ve sorumluluk paylaşımında bölünme olmaması gerektiği konusunda ilgili tüm siyasi liderlerle büyük ölçüde hemfikir olduğuna işaret eden Scholz, "Başka bir deyişle NATO, her zaman birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız, dolayısıyla güvenliğimizi sağlamamız üzerine kuruludur. Bunun sorgulanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Barışın geliştirilmesine yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını söyleyen Scholz, ancak bunun dikte edilen bir barışın olabileceği ve Ukrayna'nın kendisine sunulanı kabul etmesi gerektiği anlamına gelmediği vurguladı.

Ukrayna'nın AB yolunda ilerlemeye devam edebilmesi gerektiğini kaydeden Scholz, "Ukrayna, demokrasisini ve egemenliğini savunabilmeli ve kendi güçlü ordusunu muhafaza edebilecek bir konumda olmalıdır. Bunun barış zamanında gerçekten başarılı olabilmesi için Amerikalı ve uluslararası dostlarımız ve ortaklarımızla birlikte bize de ihtiyaç duyulacaktır. Bu konular pazarlığa açık değildir." dedi.

Scholz, Avrupa'nın geleceği konusunda herkesin kendisi için gerekli olanı yapmasına imkan tanımanın önemine dikkati çekti.

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