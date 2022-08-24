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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’nın özgür Avrupa'da yani AB’nin bir üyesi olarak sağlam bir yeri var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak özgür Avrupa’da (AB) sağlam bir yeri bulunduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 24.08.2022
Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’nın özgür Avrupa'da yani AB’nin bir üyesi olarak sağlam bir yeri var

Berlin

Scholz, "Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü" vesilesiyle yayımladığı video mesajında, komşuların zor zamanlarda birbirine yardım ettiğini, bundan dolayı Almanya’nın, tehdit edilen Ukrayna’nın yanında olduğunu belirtti.

Bu desteğin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sürece devam edeceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna’nın özgürlüğü, hukuk devletini, çoğulculuğu ve demokrasiyi savunduğunu ifade etti.

Başbakan Scholz, AB’nin haziran ayında Ukrayna’ya aday ülke statüsü verdiğini anımsatarak "Ukrayna’nın özgür Avrupa'da yani AB’nin bir üyesi olarak sağlam bir yeri var.” dedi.

Özgürlük ve demokraside birleşen Avrupa’nın Rusya'nın gerici emperyalizminden çok daha güçlü olduğuna dikkati çeken Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ekim sonunda Ukrayna’ya ilişkin Berlin’de uluslararası yeniden inşa konferansı düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna’da Irpin’e yaptığı ziyareti unutmayacağını aktaran Scholz, Ukraynalıların cesaretini övdü. Scholz, yarın Almanya’da uçaksavar tanklarıyla ilgili eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret edeceğini söyledi.

Şansölye Scholz, Ukrayna’ya silah göndermeyi, askerlere eğitim ve mali destek vermeyi sürdüreceklerini, Ukrayna'daki şehir ve köylerin yeniden inşa edilmesine de yardım edeceklerini anlattı.

Alman hastanelerinde Ukrayna askerlerinin tedavisine devam edileceğini ifade eden Scholz, "Sınırlarımız ve kalplerimiz Rusya'nın teröründen kaçan herkese açık kalacak." diye konuştu.

Scholz, Ukrayna’nın dostu olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

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