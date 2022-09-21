Dolar
18.32
Euro
18.10
Altın
1,667.72
ETH/USDT
1,348.50
BTC/USDT
19,255.00
BIST 100
3,245.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Adıyaman’da, Denizli'de düşen yangın söndürme helikopteri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz: Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın kısmi seferberlik emrini "çaresizlik eylemi" olarak nitelendirdi.

Cüneyt Karadağ   | 21.09.2022
Almanya Başbakanı Scholz: Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, New York'ta yaptığı açıklamada, "Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir. Rusya, bu suç savaşını kazanamaz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alınan son kararla işleri daha da kötüleştirdiğini savunan Scholz, "Başından beri durumu, Ukraynalıların direnişini ve direnme iradesini, aynı zamanda Ukrayna'nın dostlarının birliğini ve kararlılığını tamamen hafife aldı." ifadesini kullandı.

Scholz, ilan edilen sözde referandumların dünya toplumu tarafından da asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle Rusya, gerçekte yapmak istediği şey için yani komşusunun topraklarının bir kısmını zorla ele geçirmek için hiçbir gerekçe sunamaz. Bu, asla kabul edilemez. İçinde yaşadığımız dünyada hukuk güçten üstün olmalıdır ve güç hukuktan daha güçlü olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Askeri ve siyasi zayıflığın bir işaretidir"

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Rus yönetimince emredilen kısmi seferberliği sert bir dille eleştirerek, "Putin'in kısmi seferberlik kararı, tıpkı işgal altındaki topraklarda ilan edilen sözde referandumlar gibi askeri ve siyasi zayıflığın bir işaretidir." dedi.

Putin'in binlerce genci savaşta anlamsız bir ölüme gönderdiğini vurgulayarak, "Ancak Rusya kendini kandırmamalıdır. Ukrayna'nın cesur savunma mücadelesine olan desteğimizi zayıflatmayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir araya geldi
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz: Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir

Almanya Başbakanı Scholz: Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Türkiye'ye övgü

Almanya, Rosneft Almanya’ya kayyum atanması için 1 milyar avro ayırdı

Almanya savunma bütçesine GSYH'nin yüzde 2'sini ayıracak

Almanya savunma bütçesine GSYH'nin yüzde 2'sini ayıracak
Almanya Başbakanı Scholz’dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz’dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı
AB Konseyi Başkanı Michel: Kremlin'den tehditlerin gözümüzü korkutmasına izin vermemeliyiz

AB Konseyi Başkanı Michel: Kremlin'den tehditlerin gözümüzü korkutmasına izin vermemeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet