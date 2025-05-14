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Dünya

Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'deki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'de yapılacak barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mesut Zeyrek  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'deki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi Fotoğraf: Friedrich Merz/AA

Köln

Merz, Berlin'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Guterres ile Ukrayna'ya barışı getirmek için diplomatik çabaları görüştüklerini belirterek, koşulsuz ateşkesin gerekliliği konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu söyledi.

Kalıcı barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini belirten Merz, "Bu görüşmelerin en kısa sürede başlatılması için çalışıyoruz. Rusya'nın nihayet müzakerelere hazır olması için baskıyı artıracağız. Avrupalı ortaklarımız 17. yaptırım paketini hızla uygulamaya koyacak. Almanya da bugün buna onay verdi." dedi.

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Başbakan Merz, şunları kaydetti:

"(Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, (Rusya) Devlet Başkanı Putin'le barış görüşmeleri yapmak üzere Türkiye'ye seyahat etme konusundaki kişisel istekliliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi sıra Putin'in bu müzakere teklifini kabul etmesinde. Top tamamen Rusya'nın sahasında."

Merz ayrıca Gazze'de yaşanan dramatik duruma dikkati çekerek, "Orada yaşayan insanların, kadınların, yaşlıların, çocukların kaderini görüyoruz. İsrail hükümetine, uluslararası siyasi düzen çerçevesinde üstlendiği insani yükümlülükleri yerine getirme çağırısı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'de "düşmanlıkların derhal durdurulması" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Guterres, "Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması, engelsiz insani erişim ve geri dönüşü olmayan bir iki devletli çözüme giden yolu sağlayacak şekilde düşmanlıkların derhal durdurulması çağrımı yineliyorum." şeklinde konuştu.

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