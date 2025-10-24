BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyinde acil reform yapılması gerektiğini belirtti

Dolar
İstanbul’da etkili olan sağnak sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "hegemonyalar ve imparatorluklarla ilgili olmadığını" belirterek küresel düzen ve güvenliğin sağlanması için acil reformun zorunlu olduğunu vurguladı.

Islam Doğru  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
New York

Guterres, BM'nin kuruluşunun 80. yılı nedeniyle "BM: Geleceğe Bakış" başlığı altında toplanan BMGK’de çevrim içi konuşma yaptı.

Konseyin varlığının hayati bir gereklilik ancak “meşruiyetinin kırılgan” olduğunu belirten Guterres, “BMGK’nin reformu, küresel düzen ve güvenliğin sağlanması için zorunludur ve uzun zamandır gecikmiştir.” dedi.

Guterres, BMGK üyelerinin BM Şartı ilkeleri dışında birçok kez hareket ettiklerine işaret ederek bunun BM’ye olan güveni aşındırdığını ve herkesi tehlikeye attığını belirtti.

“BMGK hegemonyalar ve imparatorluklarla ilgili değildir.” diyen Guterres, konseydeki dengesizliğin acilen düzeltilmesi gerektiğini ve bunun da üye sayısının artırılmasını içerdiğini söyledi.

Guterres, “BM barışı koruma misyonlarının neredeyse yarısı Afrika'da ancak Afrika'nın bu masada kalıcı bir sesi yok. Latin Amerika ve Karayipler'in temsili yetersiz. İnsanlığın yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesi ise yalnızca bir daimi koltuğa sahip.” dedi.

Üye sayısını artırmanın yalnızca adaletle değil sonuçlarıyla da ilgili olduğunu belirten Guterres, bunun giderek çok kutuplu hale gelen dünyada çıkmazları çözme ve istikrar sağlama potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Guterres, “Amacına uygun bir Güvenlik Konseyi olmadan dünya büyük bir tehlike altında. Önümüzdeki 80 yılın zorluklarıyla başa çıkabilecek, herkese adalet ve güvenlik sağlayacak bir kurum oluşturmak görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır

