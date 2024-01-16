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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanların çoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor

Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.

Erbil Başay  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Almanların çoğu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmuyor

Berlin

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbaromater" anketine katılanların yüzde 61'i, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti. Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 25'te kalırken, katılımcıların yüzde 14'ü "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un işini "iyi" yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 28'e gerilerken, Başbakan'ın işini "kötü" yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 67'ye yükseldi.

Halkın 3'te 2'sinden fazlası Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan "trafik lambası" koalisyonunun çalışmalarından memnun değil.

Ankete katılanların yüzde 69’u, hükümetin çalışmalarını "kötü" bulduğunu ifade ederken, sadece yüzde 27'si "İyi buluyorum" cevabını verdi.

Hükümetin 2025’e kadar çalışmalarını sürdürebileceğine inananların oranı yüzde 54 olurken, katılımcıların yüzde 40’ı hükümetin yasama dönemini tamamlamayacağına inanıyor.

Aşırı sağcı AfD Partisi oy oranını korurken SPD'nin oyları düşüyor

Ankete göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, bir önceki aya göre, 1 puan kaybederek yüzde 31 ile birinci parti konumunda olurken; aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oy oranını koruyarak yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı.

Yüzde 14 ile Yeşiller üçüncü sırada bulunurken, Başbakan Scholz’un üyesi olduğu SPD, bir önceki aya göre, 1 puan kaybederek yüzde 13’e geriledi. Bu, SPD için bu ankette ölçülen en düşük oran oldu.

Parti kurduğunu açıklayan eski Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht'in partisi ise yüzde 4’te kaldı.

Ancak ankete katılanların yüzde 17'si "Sahra Wagenknecht İttifakı’na (BSW)" muhtemelen oy verebileceğini ifade etti. Bu partiye hiçbir şekilde oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 47 olurken, yüzde 27'si ise "Muhtemelen oy vermem” cevabını verdi.

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