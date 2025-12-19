Alman Silahlı Kuvvetlerinden 4,2 milyar avroluk zırhlı muharebe aracı siparişi
Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) silah şirketleri KNDS ve Rheinmetall'e 4,2 milyar avroluk zırhlı muharebe aracı siparişi verdiği bildirildi.
Berlin
Rheinmetall ve KNDS'nin ortak girişimi PSM’den yapılan açıklamada, 200 Puma zırhlı muharebe aracının tedariki için Alman Silahlı Kuvvetleri ile 4,2 milyar avro değerinde sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, muharebe araçlarının ilk teslimatının 2028'in ortalarında yapılmasının planlandığı kaydedildi.