Dünya

Alman Silahlı Kuvvetlerinden 4,2 milyar avroluk zırhlı muharebe aracı siparişi

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) silah şirketleri KNDS ve Rheinmetall'e 4,2 milyar avroluk zırhlı muharebe aracı siparişi verdiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Alman Silahlı Kuvvetlerinden 4,2 milyar avroluk zırhlı muharebe aracı siparişi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Rheinmetall ve KNDS'nin ortak girişimi PSM’den yapılan açıklamada, 200 Puma zırhlı muharebe aracının tedariki için Alman Silahlı Kuvvetleri ile 4,2 milyar avro değerinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, muharebe araçlarının ilk teslimatının 2028’in ortalarında yapılmasının planlandığı kaydedildi.

