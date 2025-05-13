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Dünya

Alman Başbakan Merz, Zelenskiy’nin Türkiye’de Putin'le görüşme isteğinden memnun olduklarını söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere etmeye hazır olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erbil Başay  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Alman Başbakan Merz, Zelenskiy’nin Türkiye’de Putin'le görüşme isteğinden memnun olduklarını söyledi

Berlin

Merz, başkent Berlin’de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde öncelikle Ukrayna’daki savaşı ele aldıklarını belirten Merz, Ukrayna’nın koşulsuz 30 günlük ateşkesi kabul ettiğine işaret etti. Merz, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in onayını bekliyoruz.” dedi.

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Bu hafta içinde gerçek bir ilerleme sağlanamaması durumunda yaptırımların önemli ölçüde sıkılaştırılması için çaba sarf edeceklerini yineleyen Merz, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 17. yaptırım paketinin hazırlandığını ve bunun onaylanacağını aktardı.

Merz, Avrupalı liderlerin önerilerinin Rus yönetimi tarafından kabul edilmemesi halinde ek yaptırımların uygulanması için de çaba göstereceklerini kaydetti.

Bu yaptırımların enerji ve finans sektörüne yönelik olabileceğini dile getiren Merz, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'ye şahsen giderek orada Devlet Başkanı Putin ile barış üzerinde görüşme yapmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Top sadece Rusya'da"

Barış müzakerelerinin başlaması için kararın Kremlin’e ait olduğunu vurgulayan Merz, “Top artık sadece Rusya’da.” ifadesini kullandı.

Ateşkes sağlanmadan barış görüşmelerinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Merz, kısa süre önce Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Mayıs’ta ABD yönetimiyle yoğun temaslarda bulunduğunu aktardı.

Merz, Rusya’nın yoğun bombardımanlarına rağmen Zelenskiy’nin Putin’in teklifini kabul ederek İstanbul’a gitme kararının desteklendiğini belirtti.

Yaptırımlar konusunda kararlı olduklarını yineleyen Merz, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti. Ancak savaş sürdüğü sürece Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

“Hiçbirimiz Avrupa’da sınırların askeri güç kullanılarak değiştirilmesini kabul edemeyiz. Eğer buna bir kez göz yumarsak, diğer Avrupa ülkelerine yönelik daha fazla saldırganlıkla karşı karşıya kalırız. Kimse kararlılığımızı hafife almamalı.”​​​​​​​

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