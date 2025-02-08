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Dünya

Alaska'da dün kaybolan uçağın enkazı ile 10 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde dün kaybolan Bering Air şirketine ait 10 kişinin bulunduğu uçağın enkazından kurtulan olmadı.

Irmak Akcan  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Alaska'da dün kaybolan uçağın enkazı ile 10 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Juneau

Bölge yetkilileri, Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere dün havalanan ancak bir süre sonra kaybolan "Cessna 208B Grand Caravan" tipi uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Bir pilot ile 9 yolcunun bulunduğu uçaktan kimsenin canlı çıkmadığını belirten yetkililer, enkaza denizin donmuş bölümünde ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Sahil güvenlik yetkilisi Benjamin McIntyre-Coble, ABD Sivil Hava Devriyesi tarafından sağlanan radar verilerinin, uçağın yerel saatle 15.18 civarında "hızlı yükseklik ve hız kaybı yaşamasına neden olan bir olay" yaşandığını gösterdiğini söyledi.

Bu olayın ne olduğu konusunda tahminde bulunamayacağını kaydeden McIntyre-Coble, sahil güvenliğin uçaktaki deniz suyu ile temas ettiğinde uyduya sinyal gönderen acil durum yer belirleme vericisinden herhangi bir tehlike sinyali almadığını belirtti.

Alaska Eyalet Polis Yetkilisi Ben Endres, uçaktaki 10 kişinin tümünün yetişkin olduğunu bildirdi.

Bering Hava Operasyonları Direktörü David Olson, uçağın Unalakleet'ten yerel saatle dün 14.37'de havalandığını açıklamıştı.

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