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Dünya

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Hamdi Çelikbaş   | 11.02.2020
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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