Dolar
18.85
Euro
20.15
Altın
1,836.64
ETH/USDT
1,609.10
BTC/USDT
23,198.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Volkan Kaşik   | 15.02.2023
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 zanlının tutuklandığı, 15 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'ya talimat yazılarak haklarında yurt dışı yasağı tedbir kararı alındığı dile getirilen açıklamada, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgisine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışından gönderilen yardım malzemeleri Ankara'da tasnif ediliyor
Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı
Belçikalı gönüllü kurtarma ekibi şefi, halen enkazdan canlı çıkarılmasını "mucize" olarak niteledi

Benzer haberler

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı
DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz

DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz
Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde market ve mağazalar oluşturuldu

Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde market ve mağazalar oluşturuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet