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Dünya

İsrail'den, Kudüs Valisi Gays'a Batı Şeria'ya girme yasağı

İsrail, Kudüs Valisi Gays'ın Batı Şeria'ya girmesini yasakladı.

Gülşen Topçu   | 11.02.2020
İsrail'den, Kudüs Valisi Gays'a Batı Şeria'ya girme yasağı

Kudüs

İsrail, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasakladı.

Gays, sosyal paylaşım platformlarında yer alan açıklamasında, işgal altındaki Kudüs'te bulunan El-Meskubiye Polis Merkezi'nde ifade verdiği sırada kendisine iki tebligatta bulunulduğunu belirtti.

Gays tebligatlardan ilkinin 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmemesini, ikincisinin ise Filistin yönetimindeki yetkililerle görüşmemesini içerdiğini kaydetti.

Söz konusu kararların 13 Şubat'tan itibaren yürürlüğe konulacağını aktaran Gays, bu kararlara 72 saat içinde itiraz etme hakkı bulunduğunu dile getirdi.

İsrail yönetimi 10 Aralık 2019'da da Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasaklamıştı.

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