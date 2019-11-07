Euro
6.35
Dolar
5.75
BIST 100
103,544.40
Altın
1,467.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'dan, uluslararası topluma İran'a baskının artırılması çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, nükleer programı hakkında yalan söylediğini iddia ettiği İran'a baskının artırılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Mustafa Deveci   | 07.11.2019
Netanyahu'dan, uluslararası topluma İran'a baskının artırılması çağrısı

Kudüs

Yayınladığı görüntülü mesajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer çalışmalarını hedef alan açıklamalarda bulundu. 

Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında yalan söylediğini ileri süren Netanyahu, "İran nükleer programını gizlemeye devam ediyor. Ayrıca nükleer silahlar üretmek için yasa dışı uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun yanı sıra tüm dünya için "tehdit" olduğunu savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tüm milletleri ABD ve İsrail'in yanında yer almaya, İran'a yönelik baskıyı artırmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun açıklamasının, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişine nükleer tesislere girme izni vermemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da geçen günlerde Natanz tesisini kontrole gelen UAEA gözlemcilerinden birinin üzerinde şüpheli bir madde tespit edildiği gerekçesiyle girişine izin verilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

Netanyahu'dan, uluslararası topluma İran'a baskının artırılması çağrısı

Netanyahu'dan, uluslararası topluma İran'a baskının artırılması çağrısı

AB'den Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki

İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu

İsrailli yetkili işgali 'ilahi vaadin gerçekleşmesi' olarak niteledi

İsrailli yetkili işgali 'ilahi vaadin gerçekleşmesi' olarak niteledi
Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesine karşıyız

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekmesine karşıyız