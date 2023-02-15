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DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz

DenizBank, 6 Şubat'tan itibaren gerçekleştirdiği bütün ayni ve maddi yardımlarına ilave olarak hissedarı ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyor.

Tolga Yanık   | 15.02.2023
DenizBank: Hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla destek sağlıyoruz

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamada, yaşanılan deprem felaketinin derin üzüntüsü ve kayıplarının yası içinde olunduğu belirtilerek "Ülkece sergilediğimiz dayanışmada üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için 2 bölge müdürlüğümüz, 64 şubemiz ve 1050 personelimiz ile faaliyet gösterdiğimiz bölgede, her ilde bir şubemizi ve ATM'lerimizin tamamına yakınını açık tutarak bankacılık faaliyetlerinin aksamaması için azami gayret gösterdik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin hemen ardından afet koordinasyonunda tecrübeli arkadaşlarımızı arama kurtarmaya katkı vermesi ve yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine eksiksiz ulaştırılmasını organize etmesi için hızla bölgeye yönlendirdik. Yardım ve dağıtım çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. İnsani yardımlarımız ile eş zamanlı olarak depremzedelerimize bankacılık faaliyetlerinde kolaylık sağlayacak önlemlerimizi de ivedilikle devreye aldık. 6 Şubat'tan itibaren gerçekleştirdiğimiz bütün ayni ve maddi yardımlarımıza ilave olarak hissedarımız ENBD ile birlikte depremzedelere 350 milyon TL nakdi bağışla da destek sağlıyoruz. Zorlukları el birliğiyle aşacağız."

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