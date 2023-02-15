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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'dan 65 depremzede gemiyle İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri hasar gören 65 depremzede gemiyle İstanbul'a getirildi.

Halis Akyıldız   | 15.02.2023
Hatay'dan 65 depremzede gemiyle İstanbul'a getirildi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) depremzedelere yardım için Hatay'a gönderdiği tahliye amaçlı kullanılan Osmangazi 1 gemisi, 13 Şubat'ta afetzedelerle İskenderun Limanı'ndan hareket ederek bu akşam Yenikapı İDO İskelesi'ne yanaştı.

Gemiyle İstanbul'a gelen 70 yaşındaki Nedim Ufuk, basın mensuplarına, İstanbul'a oğlu ve kızının yanında kalmaya geldiklerini söyledi. Evlerinin yıkıldığını ama gönüllerinin yıkılmadığını dile getiren Ufuk, "Gönüllerimiz sizinle beraber. Biz sizi seviyoruz. Birbirimizi sevmek zorundayız, başka çaremiz yok. Allah devlete, millete güç versin. Rabb'im bizleri kardeş kılsın, bize bir daha böyle bir musibet yaşatmasın." diye konuştu.

Yüksel Çiftçi de Hatay'a kızına misafirliğe gittiklerini ve orada depreme yakalandıklarını belirterek binaların yıkıldığını ve hasar gördüğünü ifade etti.

Rabia Çiftçi ise Antakya ilçesinden İstanbul'a geldiğini aktararak depremde ailesinden kimsenin yaralanmadığını anlattı. Hatay'da kiracı olduğunu belirten Çiftçi, evin depremde hasar gördüğünü ancak yıkılmadığını söyledi.

İstanbul'a gelen 65 depremzede, daha sonra minibüslerle Yenikapı İDO İskelesi'nden konaklayacakları yerlere götürüldü.

Hatay'daki İskenderun Limanı'ndan 514 depremzedeyle yola çıkan Osmangazi 1 feribotu, 37 kişiyi Mersin'e, 273 kişiyi Antalya'ya, 139 kişiyi Çeşme'ye bıraktıktan sonra 65 kişiyi İstanbul'a getirdi. Depremzedelerle 2 motosiklet ve 10 araç da kente taşındı.

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