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'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
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Gündem, Asrın felaketi

Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Burdur'da bir simitçi Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için 8 kanalın ortak yayında düzenlediği "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına bir günlük kazancını bağışladı.

Bilal Altıok   | 15.02.2023
Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Burdur

Köprübaşı mevkisinde simitçi dükkanı işleten 32 yaşındaki Murat Sümerlioğlu, AA muhabirine, depremin olduğu gün arkadaşının, enkaz altında kalan yakınlarını kurtarmak için Hatay'a gittiğini söyledi.

Depremi yaşayan insanların yüzündeki çaresizliğin kendisini derinden etkilediğini belirten Sümerlioğlu, "Bugünkü tezgahımızın satış hasılatının tamamını depremzedelere bağışladık." dedi.

"Acılarını paylaşıyoruz"

Sümerlioğlu, ailesinin de kararını desteklediğini dile getirerek, "Yaklaşık 3 bin lira civarında bugün satışımız oldu. Akşam düzenlenen ortak yayındaki bağış kampanyasına bağışımızı yaptık. Depremzede kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşamadık ama acılarını paylaşıyoruz. Bu yaşananlar bizim de başımıza gelebilirdi." ifadelerini kullandı.

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