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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın müteahhidi olduğu belirlenen Ahmet S, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Ali Ballı   | 15.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı

Muğla

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir binanın müteahhidi olduğu öğrenilen Ahmet S'nin Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ahmet S, bulunduğu ikamette gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerden sonra sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine getirilen Ahmet S. ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.

Öte yandan şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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