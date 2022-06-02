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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Dünya

AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon gönderecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 5 Haziran'da Kazakistan’da gerçekleşecek Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon göndereceği bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 02.06.2022
AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon gönderecek

Kazakhstan

AGİT Dönem Başkanı Zbigniew Rau, Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Rau, ilk önce Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kazak tarafı, AGİT ile daha yakın iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile de bir araya gelen Rau, ülkeyi, siyasi reformların faaliyete geçirilmesi aşamasında AGİT tecrübesini kullanmaya davet etti.

AGİT Dönem Başkanı, ziyaretinin son gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, 5 Haziran’da ülkesinde gerçekleşecek Anayasa referandumu hakkında bilgi vererek, söz konusu referanduma AGİT’in "gözlemci" misyon gönderme kararını takdir ettiğini söyledi.

Referandumun ülkede önemli siyasi dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğuna işaret eden Tokayev, Kazakistan’da demokrasiyi geliştirme çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Tokayev ve Rau görüşmesinde, Kazakistan ile AGİT arasındaki askeri, siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda etkileşim konuları ayrıntılı ele alındı.

Rau, Kazakistan'dan sonra Özbekistan ve Moğolistan'da temaslarda bulunacak.

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