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Dünya

AGİT Genel Sekreteri: Türkiye'nin BM ile tahıl konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan

AGİT Genel Sekreteri Schmid, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile tahıl anlaşması konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli." dedi.

Emre Karaca, Fuat Kabakcı   | 08.08.2022
AGİT Genel Sekreteri: Türkiye'nin BM ile tahıl konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Schmid, Türkiye'nin son dönemde oynadığı diplomatik role ilişkin, "Türkiye'nin BM ile tahıl anlaşması konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan. Çünkü gıda malzemeleri ve gübrenin Ukrayna'dan çıkıp dünyaya götürülebilmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Schmid, bu anlaşmanın Ukrayna ekonomisi için çok önemli olduğunu, aynı zamanda dünya genelinde insanların "aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını" söyledi.

AGİT'in Ukrayna'da Türkiye'den temsilcilerle çalışma imkanı bulduğunu anımsatan Schmid, uluslararası gözlemcilerin Türkiye'nin çabaları sayesinde Ukrayna'dan tahliye edilebildiklerini belirtti.

Ukrayna'da kalan 3 gözlemcilerini ülkeden çıkaramadıklarını ifade eden Schmid, bu kişilerin serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

"Türk diplomasisi dünyadaki en profesyonel diplomatik misyonlarından biri"

Çok uzun kariyere sahip olduğunu aktaran Schmid, "Türk diplomasisi dünyadaki en profesyonel diplomatik misyonlarından biri." dedi.

Schmid, Türk diplomasisinin her zaman güçlü ulusal kimliği olduğunu kaydederek, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi görüyor. Bu sayede Türkiye dünyanın içinde bulunduğu bu çoğulcu anlayışa en uygun ülkelerden biri." şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Schmid, AGİT bünyesinde yapılan çalışmalarda da Türkiye'nin bu işlevinin görüldüğüne işaret ederek, Özbekistan'dan Afganistan'a yapılan yardımlarda da Türkiye'nin önemli lojistik nokta olduğunu vurguladı.

Schmid ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecine de Türkiye'nin katkılarının ve paydaşlarla çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Ukrayna'daki savaşta diyaloğa şans verilmedi"

Schmid, diyalog ve arabuluculuğun diplomasinin en önemli unsurları olduğunu, AGİT'in de bu değerlere canıgönülden bağlı olduğunu kaydetti.

AGİT üyesi bir ülkenin diğer bir üye ülkeye saldırması durumunda teşkilatın bunda kabahati olmadığını, kendilerinin diyaloğa her zaman şans verilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Schmid, Ukrayna'da başlayan savaşta Rusya'nın "diyaloğa şans vermediğini" söyledi.

AGİT'in kapsayıcı diyalog platformu olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizen Schmid şu ifadeleri kullandı:

"Bu diyaloğun içinde bazen tavizler verilmesi de gerekebilmektedir. Dolayısıyla birbiriyle aynı fikirde olmayanların konuşmaya devam etmesini sağlayabilirsek bu onların da faydasına olacaktır. Bunu yapabilecek tek bölgesel teşkilat olan AGİT bu bağlamda önemini devam ettirmektedir. Taraflar arasında en önemli tartışma formatıdır."

Schmid, Türkiye'nin "Kadın Liderlik Platformu"na yaptığı katkıyı takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Kadınlar ne kadar işin içine katılırsa barış anlaşmaları daha uzun süreli olur." diye konuştu.

"Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var"

Schmid, Ukrayna'daki savaşla ortaya çıkan kara mayınları, savaşın çocuklar üzerindeki etkileri, insan kaçakçılığı gibi konuların çözümünde Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Afganistan'da yapılan bütün çalışmaların neredeyse tamamen çöktüğünü ancak burada da Türkiye'nin yine nezaketini göstererek, bölgeye insani yardım yaptığını belirten Schmid, Türkiye'ye bu çabaları nedeniyle teşekkür etti.

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