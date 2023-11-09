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Dünya

Afrika'da rotavirüs nedeniyle her gün 5 yaş altı 330'dan fazla çocuk ölüyor

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, Afrika'da rotavirüs nedeniyle her gün 5 yaş altındaki 330'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Afrika'da rotavirüs nedeniyle her gün 5 yaş altı 330'dan fazla çocuk ölüyor

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre Bakan Pate, Afrika Rotavirüs Ağı'nın düzenlediği "Afrika'da Rotavirüs Hastalığı Kontrolü" temalı sempozyumda konuştu.

Pate, Sahra Altı Afrika'da çocukların çoğunun 18 aylık olmadan bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olup çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip rotavirüs ile enfekte olduğunu belirtti.

Afrika'da rotavirüs nedeniyle ortalama her gün 5 yaşın altındaki 330'dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydeden Pate, bunun, aileler ve sağlık sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Pate, düzenlenen sempozyumun fikir alışverişinde bulunmak, deneyimleri paylaşmak ve hastalıkla ilgili bilgiyi arttırmak için olağanüstü bir fırsat sunduğunu kaydetti.​​​​​​​

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