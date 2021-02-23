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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 865 bini aştı.

Gökhan Kavak   | 23.02.2021
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti Fotoğraf: Nyasha Handib/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 101 bin 853'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 407 bin 987'ye, vaka sayısı da 3 milyon 865 bin 474'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

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