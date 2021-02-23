Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 865 bini aştı.
İstanbul
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 101 bin 853'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 3 milyon 407 bin 987'ye, vaka sayısı da 3 milyon 865 bin 474'e yükseldi.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.