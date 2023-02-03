Dolar
18.82
Euro
20.57
Altın
1,914.56
ETH/USDT
1,653.30
BTC/USDT
23,543.00
BIST 100
4,918.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Afrika'da 2022'de "en az yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülke Seyşeller oldu

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, geçen yıl Afrika kıtasında "en az yolsuzluk yapılan ülke"nin küçük ada ülkesi Seyşeller olduğunu açıkladı.

Gökhan Kavak   | 03.02.2023
Afrika'da 2022'de "en az yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülke Seyşeller oldu

İstanbul

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, "2022 Yolsuzluk Algı Endeksi" raporunu yayımladı.

Rapora göre, Afrika kıtasında en az yolsuzluk vakasının kaydedildiği ülke Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Seyşeller oldu.

Dünya sıralamasında 23'üncü sırada yer alan Seyşeller'i, kıta sıralamasında Botsvana ve Cape Verde takip etti.

Afrika'da "en fazla yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülke sıralamasında ise ilk sıraya Eş-Şebab terör örgütünün saldırılarıyla gündeme gelen Somali oturdu. Afrika sıralamasında Somali'yi, Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan takip etti.

Söz konusu ülkeler dışında Afrika'da "en az yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülkeler arasında Ruanda, Morityus, Namibya, Benin ve Gana, "en fazla yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülkeler arasında ise Ekvator Ginesi, Burundi, Komor Adaları, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Şehit yakınları ve gaziler için şubatta 12 milyon 324 bin lira ödeme yapıldı

Benzer haberler

Lavrov, Afrika'daki özgürleşme sürecinin Fransa'yı "gerdiğini" belirtti

Lavrov, Afrika'daki özgürleşme sürecinin Fransa'yı "gerdiğini" belirtti

Afrika'da 2022'de "en az yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülke Seyşeller oldu

Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası

AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı

AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Rusya: Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor

Rusya: Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor
9 milyar insanı besleme potansiyeline sahip Afrika'da 278 milyon kişi aç

9 milyar insanı besleme potansiyeline sahip Afrika'da 278 milyon kişi aç
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet