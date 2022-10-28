Afrika'da 150 milyonu aşkın çocuk yoksulluk ve iklim değişiminin yıkıcı etkisi altında
Afrika'nın doğusu ve güneyinde 150 milyondan fazla çocuğun hem yoksulluk hem de iklim değişiminin olumsuz etkileri arasında büyüdüğü bildirildi.
Kigali
Çocukları Kurtarın Vakfının (Save The Children) hazırladığı son rapora göre, kıtadaki 150 milyondan fazla çocuk sürekli artan yoksulluğun yanı sıra etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği arasında kaldı.
Raporda, Güney Sudanlı çocukların yüzde 87 ile her iki tehditle en fazla karşılaşan nesil olduğu ifade edilirken, bu ülkeyi yüzde 80 ile Mozambik ve yüzde 73 ile Madagaskar izledi.
Kenya'daki 16,3 milyon çocuğun da her iki sorunun yol açtığı olumsuz etkilerle yaşadığı belirtildi.
Raporda, iklim değişimi ve eşitsizliklere karşı acil harekete geçilmediği takdirde milyonlarca kişinin bir sonraki sel ya da kuraklık gibi afetlere karşı daha fazla savunmasız kalacağı vurgulandı.
Kıtanın doğusu ve güneyinde bazı bölgeler aşırı kuraklıkla mücadele ederken bazı bölgeler ise şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleriyle yüz yüze geliyor.
Gıda fiyatlarındaki küresel artışın yol açtığı ekonomik krizden en fazla etkilenenlerin başında ise dışarıya bağımlı bir ekonomiye sahip Afrika ülkeleri geliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.