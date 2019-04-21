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Dünya, Sudan

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki: Sudanlıların geçiş aşamasındaki fikir birliği çok önemli

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki, "Sudan'da siyasi taraflar arasında geçiş aşamasındaki fikir birliğini ve bakış açılarını yakınlaştırmak için çaba göstermek çok önemli." dedi.

Ömer Erdem   | 21.04.2019
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Faki: Sudanlıların geçiş aşamasındaki fikir birliği çok önemli

Hartum

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, Sudan'da geçiş sürecinde siyasi tarafların uzlaşısının gerekliliğini vurguladı.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamaya göre, konseyin Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile bir araya geldi.

Sudan'ın "Afrika'da eksen devlet olduğunu, Afrika Birliği'nin halk devrimini ve silahlı kuvvetlerin devrimde oynadığı ana rolü anlamaya çalıştığını" belirten Faki, "Sudan'da siyasi taraflar arasında geçiş aşamasındaki fikir birliğini ve bakış açılarını yakınlaştırmak için çaba göstermek çok önemli." ifadesini kullandı.

Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Zeynelabidin de konseyin görevinin "siyasi güçlerin ülkeyi barışçıl ve demokratik bir şekilde yönetmesi için bir ortam hazırlamak" olduğunu söyledi.

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