Dolar
13.49
Euro
15.49
Altın
1,818.50
ETH/USDT
3,385.70
BTC/USDT
44,065.00
BIST 100
2,073.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 ilacı için Pfizer'la görüşüyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Kovid-19'a karşı Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen Paxlovid ilacını kıtaya getirmek için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 13.01.2022
Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 ilacı için Pfizer'la görüşüyor

İstanbul

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, ilacı kıtaya getirmek için neler yapılabileceğine ilişkin Pfizer'la yakın görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İlaçların yüksek bulaşıcılığa sahip varyantların görüldüğü durumlarda hayati öneme sahip olacağını kaydeden Nkengasong, evlerde alınacak ilaçların sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da azaltacağını vurguladı.

Nkengasong, aşıların zorunlu olmasına ilişkin bir çalışma yapmadıklarını ve bu kararı hükümetlere bıraktıklarını belirterek, aşılanma hızının hastaneye yatışların ve vakaların artmasıyla paralellik gösterdiğini dile getirdi.

Kıtadaki vaka sayılarının geçen hafta önceki haftaya göre yüzde 2 artış gösterdiği bilgisini paylaşan Nkengasong, virüs kaynaklı ölümlerde ise aynı hafta yüzde 85 artış olduğunu kaydetti.

Nüfusun sadece yüzde 10'unun tam olarak aşılandığı kıtada vaka sayısı 10 milyonu aştı.

Pfizer, aralık ayında, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor
TBF, Kovid-19 protokolünü güncelledi
Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 ilacı için Pfizer'la görüşüyor
İzmir'deki PCR laboratuvarında 5 örnekten biri pozitif çıkıyor
Güney Afrikalı virologlara göre Omicron, Kovid-19'u endemiğe dönüştürebilir

Benzer haberler

Kovid-19 havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor

Kovid-19 havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor

Bulgaristan’da nüfustaki azalma endişe yaratıyor

TBF, Kovid-19 protokolünü güncelledi

Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 ilacı için Pfizer'la görüşüyor

Africa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 ilacı için Pfizer'la görüşüyor
Güney Afrikalı virologlara göre Omicron, Kovid-19'u endemiğe dönüştürebilir

Güney Afrikalı virologlara göre Omicron, Kovid-19'u endemiğe dönüştürebilir
Hugo Boss, Türkiye'deki fabrikasını ve istihdamını büyütüyor

Hugo Boss, Türkiye'deki fabrikasını ve istihdamını büyütüyor