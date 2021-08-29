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Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama meydana geldi: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen şiddetli patlamada 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın   | 29.08.2021
Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama meydana geldi: 6 ölü

Kabil

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen görevliden edindiği bilgiye göre, akşam Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine henüz belirlenemeyen yönden roket atıldı.

Patlama meydana geldi, sivillerin yaşadığı bölgede 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın detayları henüz netlik kazanmadı.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu intihar saldırısıyla aynı gün havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.







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