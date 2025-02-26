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Dünya

Afganistan'daki şiddetli kar yağışı ve yağmurun yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Afganistan genelinde etkili olan şiddetli kar ve yağmur yağışının yol açtığı doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Afganistan'daki şiddetli kar yağışı ve yağmurun yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

İstanbul

Afganistan geçici hükümetinin Ulusal Afet Yönetim Kurumu sözcüsü Abdullah Jan Saiq, zorlu hava koşullarının ülkedeki etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Saiq, şiddetli kar ve yağmur yağışı sonucu meydana gelen doğal afetlerde çoğunluğu ülkenin batısındaki Farah vilayetinde olmak üzere toplam 36 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

Şiddetli yağışlar sonucunda 240 evin yıkıldığını, 61 evin hasar aldığını belirten Saiq, yüzlerce dönüm arazinin de tahrip olduğunu açıkladı.

Saiq, "Kar nedeniyle bazı şehirlerde yollar kapandı. Bu yolların yeniden açılması için Bayındırlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Kale Kah ilçesinde dün meydana gelen selde en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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