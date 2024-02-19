Dolar
30.87
Euro
33.29
Altın
2,016.66
ETH/USDT
2,912.10
BTC/USDT
52,364.00
BIST 100
9,375.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Nuristan ve Pençşir vilayetlerinde şiddetli kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Bilal Güler  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Afganistan'da toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi

Kabil

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Saik, Nuristan vilayetinde gece boyunca yağan şiddetli karın Nurgram ilçesindeki Tetrin vadisinde toprak kayması ve çığ düşmesine sebep olduğunu belirtti.

Afet sonucu çok sayıda evin çığ ve toprak altında kaldığını ifade eden Saik, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 25 kişinin cesedine ulaştıklarını, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan, Pençşir vilayetinde çığ düşmesi sonucu 2 maden işçisi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Afganistan'ın orta ve kuzey kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşılamıyor. Bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile görüştü
DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-4" operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
Sultangazi'de beton mikserinin İETT otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-43" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Afganistan'da toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da toprak kayması ve çığ düşmesi sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın kuzeyinde 5 büyüklüğünde deprem

Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

Havaların ısınması çığ ve çığ riskini artırdı

Havaların ısınması çığ ve çığ riskini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet