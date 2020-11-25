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Dünya

Afganistan'da iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde 2 ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 25.11.2020
Afganistan'da iki ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Ankara

Tolonews'in haberine göre, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı. 

Kandahar polisi, olayın, Panjwai yöresinde meydana geldiğini açıkladı.

Sivilleri taşıyan aracın mayına çarpması sonucu biri çocuk, 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yine Kandahar'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 polis yaralandı.

Kandahar emniyet müdürü Tandin Han, olayın Lahori'de bir polis kontrol noktası yakınında meydana geldiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin araca ateş açtığı, aracın içindeki patlayıcıların havaya uçması sonucu 7 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

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