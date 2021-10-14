Afganistan'da eski senato üyesi Han, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde eski senato üyesi Ahmad Han, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Afganistan
Yerel yetkililer, Han'ın Gor vilayetinin Devletyar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını bildirdi.
Saldırıda Han ile yeğeninin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.
Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.
En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.