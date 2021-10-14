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Dünya

Afganistan'da eski senato üyesi Han, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde eski senato üyesi Ahmad Han, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 14.10.2021
Afganistan'da eski senato üyesi Han, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Fotoğraf: Mir Ahmad Firooz/AA

Afganistan

Yerel yetkililer, Han'ın Gor vilayetinin Devletyar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Han ile yeğeninin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

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