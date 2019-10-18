Euro
6.44
Dolar
5.78
BIST 100
98,538.96
Altın
1,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, savaş mağduru Boşnak annelerle bir araya geliyor
logo
Dünya

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 18.10.2019
Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü

Kabil

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 60 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 22 ölü

Afganistan seçim kayıt sistemi siber saldırıya uğradı

'Afganistan'da zorluklara rağmen demokrasi işliyor'

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı
Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı
ADEV Afganistan'da bin 250 çocuğu sünnet ettirdi

ADEV Afganistan'da bin 250 çocuğu sünnet ettirdi