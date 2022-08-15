Dolar
17.96
Euro
18.34
Altın
1,780.30
ETH/USDT
1,906.20
BTC/USDT
24,187.00
BIST 100
2,870.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü Sarıyer’de Serhazin Süleyman Ağa Camii’ni su bastı
logo
Dünya

Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde, iki günde 31 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 15.08.2022
Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi öldü

Afghanistan

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı selde, iki günde 31 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Pervan vilayetinin Şinvari ve Siyah Gird ilçelerinde, iki gündür devam eden aşırı yağışların sele yol açtığını bildirdi.

Sel nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, sele kapılan 100 kişiden ise hala haber alınamadığını ve can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Sel nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken birçok ev hasar gördü.

Öte yandan Afganistan Metroloji İdaresi, bugün ve yarın için başkent Kabil dahil, ülkenin 18 vilayetinde yağış ve sel uyarısında bulundu.

Doğal Afetlerle Mücadele Başkanlığına göre, ülke genelinde son 4 ay içerisinde yaşanan sel nedeniyle 150'den fazla kişi öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağanak hava trafiğini olumsuz etkiliyor
Milli Savuma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti
Mudurnu'da sel hasara neden oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Kınıklı Deresi'ndeki atık suyla ilgili inceleme
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale edildi

Benzer haberler

Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi öldü

Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi öldü

Afganistan'da Taliban yönetiminin ilk yılı doldu

Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği çatışmaları uzatıyor

Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu

Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu
Afganistan'da son 3 günde meydana gelen sel felaketinde 18 kişi öldü

Afganistan'da son 3 günde meydana gelen sel felaketinde 18 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet